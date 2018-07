Activiteit voor ouder en kind 25 juli 2018

Tussen 13.30 en 16.30 uur organiseert het Huis van het Kind Bilzen - Hoeselt een leuke activiteit voor ouder en kind. "We komen samen in de Hospitaalstraat in Bilzen en gaan daarna te voet naar het park om daar allerlei activiteiten te doen", klinkt het in de uitnodiging. Deze activiteit is geheel gratis, maar je moet wel even inschrijven via 0472/18.69.22 of huisvanhetkind@bilzen.be. (BVDH)