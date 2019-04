Actiecomité (H) Eerlijk Hoeselt protesteert

tegen handelszone 5000 vierkante meter Comité: “We zijn geen vragende partij”

Gemeente: “Vraag naar grotere winkels” LXB

11 april 2019

12u00 0 Hoeselt (H) Eerlijk Hoeselt, het actiecomité dat protesteert tegen de komst van een handelszone langs de drukke Tongersesteenweg, heeft bij alle huishoudens in de gemeente een flyer in de brievenbus gedaan. “We willen de mensen informeren over de stand van zaken”, vertelt Valentin Wijnen, één van de woordvoerders van de actiegroep. De handelszone bestaat uit twee fasen. Zo worden eerst twee gebouwen (1500 vierkante meter) rechtgezet met op het gelijkvloers drie grote winkels en appartementen op de bovenverdieping. Vooral fase twee die exclusief bestemd is voor bijkomende grote winkels (5000 vierkante meter) baart de buurtbewoners uit de driehoek Tongersesteenweg, Lindekapelstraat, Popeslagstraat en de Onze-Lieve-Vrouwstraat zorgen. “We zijn daar echt geen vragende partij voor”, reageert Valentin Wijnen.

Bezwaren

“Er is nu al véél verkeer dat dagelijks de Tongersesteenweg gebruikt”, vervolgt hij. “Extra verkeer kan die weg niet aan. We vrezen voor files in beide richtingen tussen Werm en Bilzen. De luchtvervuiling zal toenemen. We vrezen ook dat de zwakke gebruikers zich door een gebrekkige infrastructuur niet veilig kunnen verplaatsen. Bovendien wordt met de handelszone (5000 vierkante meter) open ruimte (landbouwgrond) opgeofferd. De handelszone is bedoeld om de dorpskern te versterken maar dat is niet zo”, aldus Wijnen. “Het centrum van de gemeente wordt leeggezogen, en daar is al veel leegstand. Verder vrezen omwonenden dat hun huizen in waarde verminderen.” Het protest van het actiecomité dat is gaan praten met Kolmont, die de twee zones gaat ontwikkelen, heeft al resultaten voor de buurt opgeleverd. “Zo is de oorspronkelijke bouwvergunning ingetrokken, en is het aantal bouwlagen (fase een) van drie naar twee teruggebracht”, stelt Valentin Wijnen. “Het verkeer dat passeert op de Tongersesteenweg is opnieuw geteld.”

Begrip

Schepen van ruimtelijke ordening Yves Croux toont begrip voor de verontruste buurtbewoners. “Ik begrijp hun bezorgdheden”, laat hij horen. Hij brengt ter verduidelijking met enkele kanttekeningen. “De locatie ligt op loopafstand van het centrum, en de handelszone is kernversterkend. Bovendien kunnen winkels in het centrum niet uitbreiden, en de handelszone is juist bedoeld om winkels te laten doorgroeien. Het actiecomité zegt dat de verkeerstellingen gebeurd zijn door een bureau dat gelinkt is aan de ontwikkelaar. Het bureau dat de tellingen gedaan heeft, werkt onafhankelijk. De tellingen zijn objectief gebeurd. De gemeente heeft behoefte aan ruimte voor handelszaken en bedrijven die anders uit Hoeselt zouden wegtrekken”, besluit Yves Croux die er nog op wijst dat hij gaat voor een constructief overleg met de ontwikkelaar en de buurtbewoners. “Ik zoek naar een oplossing die alle partijen tevreden stelt”.