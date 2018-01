36 jongeren vertrekken in februari op inleefreis naar Kaapstad 02u32 0 Foto Karolien Coenen De deelnemers aan het uitwisselingsproject. Hoeselt Onder het motto 'It's time for Africa' stappen 36 jongeren uit Hoeselt, Borgloon en Riemst begin februari op het vliegtuig naar Kaapstad, in Zuid- Afrika. Daar maken ze in het kader van Haspenvoud - een samenwerking tussen jeugddiensten uit de drie gemeenten - een inleefreis. "Geen plezierreis", verzekert Steve Jans van de Jeugddienst in Hoeselt.

"We droppen de jongeren in een andere cultuur", verduidelijkt Steve Jans. "Er is een uitwisseling met studenten van de universiteit in Kaapstad. Ze bezoeken de campus en organiseren workshops om met andere jongeren van gedachten te wisselen over het studentenleven, de politiek, het jeugdbeleid en andere onderwerpen."





Water zuiveren

"We willen de wederzijdse vooroordelen bespreekbaar maken en er komaf mee maken", vertelt Sven Gilissen van de Jeugdienst Borgloon. De jongeren steken ook de handen uit de mouwen. Zo gaan ze twee dagen werken in townships, zeg maar sloppenwijken. "Een aantal studenten gaat ginder een systeem uitwerken om water te zuiveren", legde Elien Severens van de Jeugddienst in Riemst uit. "Anderen gaan in een schooltje verven."





Bovendien delen de jongeren rugzakjes uit aan kinderen van een lagere school. "Hierin zit schoolgerief", licht Steve Jans toe. "Ook is aan de jongeren gevraagd kleren, die ze niet meer gebruiken, mee in hun valies te stoppen. Ze worden geschonken aan jongeren die in een township een boetiek openen."





Relativeren

De 36 jongeren en hun drie begeleiders bereiden de inleefreis goed voor. "De jongeren gaan niet enkel mee voor sightseeing en het avontuur", verzekeren Sven, Steve en Elien. "Ze verruimen ook hun horizon. Verder leren ze relativeren." De jongeren betalen elk 1.399 euro uit eigen zak, en dat doen ook de drie begeleiders die niet op kosten van de gemeenten reizen. (LXB)