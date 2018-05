"Ik zal hier niet één extra stem door halen" BURGEMEESTER NODIGT ALLE INWONERS UIT OP Z'N TROUWFEEST XAVIER LENAERS

26 mei 2018

02u58 0 Hoeselt Al een jaar zijn ze bezig met de voorbereiding van hun huwelijk. Vandaag is het zover! Burgemeester Werner Raskin (54) en thuisverpleegster Carine Sillen (52) trouwen. "We passen bij elkaar", vindt het koppel. 'Meer nog, we zijn voor elkaar gemaakt".

Vandaag geven ze voor 120 familieleden en vrienden een bruiloftsfeest. De week daarop mag héél Hoeselt vieren. "We komen beiden veel onder de mensen, we houden eraan de trouw te delen met de bevolking", liet het stel horen. Werner en Carine organiseren een volks trouwfeest. "We hebben al zoveel gekregen van de mensen, en nu willen we iets terugdoen."





"We gaan er een lap op geven", aldus Werner Raskin. Niet enkel op affiches, die de burgemeester aan de invalswegen naar de gemeenten liet plaatsen, worden de inwoners uitgenodigd voor het trouwfeest. "We hebben ook in 3.700 brievenbussen een persoonlijke uitnodiging gestoken. Al wie komt, krijgt twee consumpties gratis. En hij mag een stuk proeven van de bruidstaart. We verwachten 2.000 Hoeselaren en mensen van buiten de gemeente". Hun trouwfeest wordt opgeluisterd door artiesten die ambiance brengen: Domino, Sam Goris, Doran, Joe Hardy, Guy Roma en de band Bruurs.





Senioren worden met een private bus thuis opgehaald en na afloop van feest naar huis gebracht.





"Wie een glaasje te veel op heeft, brengen we terug met de bus", liet Raskin weten. Het trouwfeest wordt uiteraard ook bijgewoond door Maria Timmermans, de moeder van Werner Raskin. "Ze is 91 jaar, nog kwiek van geest en wil er absoluut bij zijn."





Dat het koppel vier maanden voor de verkiezingen huwt, stuit op kritiek bij enkele politieke tegenstanders. Ze spreken van een verkiezingsstunt. Werner ontkent met klem.





Voor de sperperiode

"M'n huwelijk is privé, ook al delen we het met de bevolking", reageert hij. "Het is geen dossier waar zoals in de politiek kritiek mag op gegeven worden. We trouwen voor de sperperiode (gaat in op 1 juli,red.). Bovendien zal ik met het trouwfeest géén stem meer krijgen", stelt Werner. De kritiek zet geen domper op het huwelijk van het paar. "We tellen af. Het kriebelt! We kijken met volle goesting uit naar de dag", bekennen Werner en Carine. "We vormen opnieuw een gezin. Werner krijgt er uit m'n vorig huwelijk m'n dochter Iris (26) bij en ik z'n zoon Jorden (21). We kennen elkaar al 10 jaar maar de vonk sloeg pas twee jaar en half geleden over", vult de bruid aan. "We zijn romantische zielen en lachen veel. We hebben beiden een heel drukke job. Een dag in de week nemen we samen een dag vrijaf. En we zorgen dat we met het nieuwe gezin elke avond om zeven uur aan tafel gaan. Zo zien we elkaar wat meer."