"Dorp zal bij zware regen weer rustig kunnen slapen" DRIE WACHTBEKKENS WORDEN VERSTERKT XAVIER LENAERS

02u32 0 Foto Coenen En of burgemeester Werner Raskin tevreden is met de werken aan de wachtbekkens. Hoeselt Met tranen in de ogen beloofde burgemeester Werner Raskin (Open Vld) midden vorig jaar dat de waterellende in Romershoven na een zoveelste zondvloed duchtig aangepakt zou worden. Geen loze woorden, want momenteel zijn werken bezig aan drie bestaande wachtbekkens. "De dijken worden verhoogd en versterkt zodat er meer water opgevangen kan worden", klinkt het.

Midden vorig jaar werd Romershoven getroffen door zware wateroverlast. Burgemeester Werner Raskin, zelf geboren en getogen in het dorp, was zo erg aangegrepen dat hij zijn tranen niet meer kon bedwingen. Er moest een oplossing voor het probleem komen, dat veelal opdook bij hevige regenval. En die oplossing komt er in de vorm van verstevigings- en verhogingswerken aan de drie bestaande wachtbekkens. Voorts legt de provincie achter de pastorie nog een extra opvangbekken aan. "Eenmaal alles gebruiksklaar is, kunnen de inwoners van het dorp weer rustiger slapen", aldus Raskin. Zelf weet de burgemeester maar al te goed wat waterellende is. "Ik ben hier als het ware opgegroeid met wateroverlast", klinkt het. "Als kind reed ik al met mijn fiets door modder en water wanneer het weer eens hevig geregend had."





"Toen ik schepen van Openbare Werken werd, legde de gemeente drie wachtbekkens aan", vervolgt Raskin. En ook als burgemeester overschouwt hij nu werken in de strijd tegen wateroverlast. "Het wachtbekken aan de Goosstraat breidt uit van 34.000 naar 50.000 kubieke meter. Ook worden de aarden dammen verhoogd. De capaciteit van het wachtbekken achter het containerpark breidt dan weer uit van 1.500 naar 4.250 kubieke meter." Tot slot wordt ook het wachtbekken bij de Sitsingerbeek uitgebreid. Tegen 20 januari moeten de werken achter de rug zijn.





Hulp van de buren

Water stopt natuurlijk niet aan gemeentegrenzen, en daarom werd het probleem ook aangepakt op het grondgebied van Bilzen. "Daar werden maatregelen getroffen om te voorkomen dat er nog water naar Romershoven zou stromen", legt Raskin uit. "Zo werd de Winterbeek uitgediept en gezuiverd, waardoor die meer water kan opvangen. En ook de afvoer verloopt vlotter gezien het water onder de spoorwegbrug in Beverst door grote buizen stroomt. Bilzen heeft verantwoordelijkheid genomen."





Raskin stuurt intussen ook aan op een samenwerking met het naburige Kortessem. "Ik zal het gemeentebestuur een brief sturen met de vraag om te investeren in een opvang van het water dat van de landbouwgronden komt. Dat loopt immers via Schalkhoven en de Winterbeek naar Romershoven."