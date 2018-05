Zomerzoektocht moet 20.000 toeristen lokken HORECA EN HOTELS DRUIVENSTREEK MAKEN ZICH OP VOOR DRUKTE ROBBY DIERICKX

29 mei 2018

02u43 0 Hoeilaart De Davidsfonds Zomerzoektocht strijkt zaterdag neer in de Druivenstreek. De organisatie verwacht tussen nu en 16 september 20.000 toeristen in Hoeilaart, Overijse en Tervuren. De druivengemeenten en de lokale horecazaken maken zich op voor enkele drukke maanden.

Zo'n 17.000 mensen zakten in 2016 naar Roeselare en Izegem af voor de Davidsfonds Zomerzoektocht. Vorig jaar waren het er 18.500 in Lier. "En dus mikken we voor onze 32ste editie op zowat 20.000 deelnemers in de Druivenstreek", zegt Tine Verhelst, directeur van Davidsfonds. "De zoektocht is geschikt voor de hele familie en heeft een culturele toets waarbij plezier centraal staat. De prijzenpot is een extra motivatie om deel te nemen. Zo is de hoofdprijs een reischeque van 1.000 euro. Daarnaast zijn er nog tal van andere prijzen te winnen."





Twee tochten

Opnieuw zijn er twee zoektochten: de klassieke en de gezinszoektocht. "Onderweg zijn er vier stopplaatsen", aldus Peter Frison, samensteller van het parcours. "Twee in Tervuren, een in Hoeilaart en een in Overijse. Vanuit elke stopplaats, die met de fiets of de wagen bereikbaar is, start een wandeling van twee kilometer. Onderweg moeten de deelnemers verrassende vragen beantwoorden."





Dat de drie druivengemeenten de komende maanden 20.000 bezoekers over de vloer zullen krijgen, zal voor de streek een extra omzet van 1 miljoen euro opleveren. "Vooral de horecazaken, de hotels en de B&B's zullen daar wel bij varen", meent Tine Verhelst. "Zij zullen een pak meer klanten mogen verwelkomen. Bovendien blijkt dat na afloop van de vorige Zomerzoektochten telkens een vierde van de deelnemers terugkeert naar de streek waar het evenement plaatsvond. Dus ook op langere termijn zal de toeristische sector in de Druivenstreek op volle toeren draaien."





Serristen in de kijker

In de druivengemeenten wordt intussen reikhalzend naar het startschot van zaterdag uitgekeken. "Vooral voor onze handelaars beloven het mooie maanden te worden", zeggen schepenen Jan De Broyer (Overijse2002/N-VA) van Overijse, Joris Pijpen (Open Vld) van Hoeilaart en Mario Van Rossum (CD&V) van Tervuren. "95 procent van de deelnemers consumeert iets in de lokale horecazaken en bij de handelaars. We hopen dat bezoekers ook nadien naar onze gemeente zullen terugkeren. Ook de serristen zullen uiteraard in de kijker gezet worden. Zo kan iedereen een bezoek brengen aan de serres."





Bij de Zomerzoektocht hoort ook een streekgids met trekpleisters. Die werd opgesteld door Anne Peeters, die met acht bekende streekgenoten zoals Jeroen De Pauw, Kathy Pauwels en Dixie Dansercoer sprak.