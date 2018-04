Zomerzoektocht lokt mogelijk 20.000 bezoekers naar Druivenstreek 24 april 2018

02u53 0 Hoeilaart Van 2 juni tot 16 september vindt de Grote Zomerzoektocht van het Davidsfonds plaats in Tervuren, Overijse en Hoeilaart. Verwacht wordt dat het evenement zowat 20.000 toeristen naar de Druivenstreek zal lokken.

De Davidsfonds-zoektocht is dit jaar al aan haar 32ste editie toe. Vorig jaar nog zakten 17.000 mensen naar Lier af voor het evenement. Net als de voorbije jaren bestaat de Zomerzoektocht uit meerdere zoektochten: de Klassieke zoektocht en de Gezinszoektocht, waarvan telkens een versie met de fiets en de auto voorzien wordt. Het startpunt van de zoektocht is in het bezoekerscentrum De Warandepoort in Tervuren. Daar kopen de deelnemers een deelnemingspakket. Dat bevat naast de zoektochten ook een infofolder met arrangementen in Tervuren, Overijse en Hoeilaart. De drie gemeenten zullen een hele zomer lang hun toeristische troeven uitspelen.





De provincie, die als lokale streekmoto fungeert in dit project, verwacht zowat 20.000 toeristen in de Druivenstreek. Die zullen naar schatting in totaal zowat 1 miljoen euro toeristische uitgaven doen tijdens de Davidsfondszoektocht.





