Zoë (17): "Pesters mond snoeren met kroontje Miss Exclusive"

Jarenlang werd ze gepest, maar nu slaat Zoë Caron terug. Met haar deelname aan Miss Exclusive wil ze haar pesters tonen dat ze haar niet klein hebben gekregen. De 17-jarige hoopt het kroontje te bemachtigen.





"Zowel in de lagere school als in het secundair werd ik gepest", blikt Zoë Caron, die deels bij haar vader in Overijse en haar moeder in Hoeilaart woont, terug op haar nog prille verleden. "Vooral in het middelbaar viel het me bijzonder zwaar. Het was zelfs zo erg dat er vieze flyers met mijn naam en telefoonnummer opgehangen werden. Een zeer pijnlijke periode, die gelukkig achter me ligt. Want ondertussen studeer ik gezondheid- en welzijnswetenschappen in Leuven."





De 17-jarige wil haar pesters nu bewijzen dat ze haar niet klein gekregen hebben door deel te nemen aan Miss Exclusive. "Ik ben inmiddels al twee jaar model en vertegenwoordigde ons land vorig jaar in Egypte tijdens de missverkiezing Top Model of the World. Behalve om mijn haters van antwoord te dienen, neem ik ook deel aan Miss Exclusive om nieuwe mensen te leren kennen en uiteraard om een kroontje te kunnen bemachtigen."





De missverkiezing vindt eind januari plaats in het Grand Casino van Knokke.





