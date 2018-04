Zeven jaar na diefstal: Jan Van Ruusbroec weer op sokkel 13 april 2018

02u45 0 Hoeilaart In het Jan Van Ruusbroecpark staat Jan Van Ruusbroec sinds kort opnieuw op zijn sokkel. Zeven jaar nadat het bronzen borstbeeld gestolen werd, staat er nu een kunststoffen replica te pronken.

In december 2010 verdween het bronzen borstbeeld van Jan Van Ruusbroec uit het park. Dieven waren ermee aan de haal gegaan. Het beeld dat ontworpen werd door beeldhouwer Rik Van Schil stond sinds 1999 in het Jan Van Ruusbroecpark aan de vijver. Het kwam er onder impuls van Luc Versluys, de toenmalige voorzitter van de heemkundige kring. Na de diefstal werd al snel een nieuw bronzen beeld gemaakt, maar dat werd discreet in het gemeentehuis geplaatst om te vermijden dat het opnieuw gestolen zou worden.





Maar sinds kort staat er opnieuw een borstbeeld op de sokkel. De kunstenaar beschikte namelijk nog over de originele mal en na lang zoeken naar het juiste materiaal werd voor een kunststoffen versie gekozen. Uit veiligheidsoverwegingen blijft het bronzen exemplaar gewoon in het gemeentehuis staan. (RDK)