Wie reanimeert ERC Hoeilaart? Tekort aan bestuursleden zet toekomst voetbalclub op de helling Robby Dierickx

29 januari 2019

14u54 0 Hoeilaart Wordt er volgend seizoen nog gevoetbald aan de Kapelstraat in Hoeilaart? Die vraag houdt de 250 jeugdspelers, maar ook de bestuursleden van ERC Hoeilaart in de ban. Eén ding is zeker: als er niet snel nieuwe bestuursleden gevonden worden, is de voetbalclub ten dode opgeschreven. Met een ‘Grote ERCH Reanimatievergadering’ op 13 februari hoopt men de club alsnog te redden.

‘Help jij ERCH weer op de rails?’ Het onderwerp van de mail die de ouders van de 250 jeugdspelers van ERC Hoeilaart maandagavond ontvingen spreekt voor zich: het gaat slecht met de voetbalclub. Niet op financieel vlak en ook niet op sportief – al vielen de resultaten van de A-ploeg in eerste provinciale de voorbije weken wat tegen – maar wel op het gebied van structuur. Zo moet de club eind dit seizoen afscheid nemen van drie bestuursleden: secretaris Serge Muyldermans, penningmeester Willy Stakenborg en voorzitter Gino Vandervoort gooien om verschillende redenen de handdoek. “Daardoor verdwijnt meteen de helft van het bestuur”, zegt Vandervoort. “Wetende dat het nu al moeilijk is om al het werk gedaan te krijgen, kan de club onmogelijk verder blijven bestaan indien er geen vervangers gevonden worden.”

En dus dreigen in juni niet alleen de spelers van de A-ploeg en de B-ploeg, maar ook de 250 jeugdspelers op straat te staan. “Willen we de toekomst van de club redden, dan hebben we een pak nieuwe mensen nodig”, weet Gino Vandervoort. “Vooral met betrekking tot de jeugdwerking zou de oprichting van een jeugdbestuur een absolute meerwaarde zijn. Daarom organiseren we op 13 februari een ‘Grote ERCH Reanimatievergadering’ in onze kantine. We hopen daar veel mensen te mogen verwelkomen die zich willen engageren voor de club. Met engageren bedoel ik niet dat ze af en toe eens wat pinten tappen, maar wel dat ze meewerken aan de structuur binnen ERC Hoeilaart. Vinden we die mensen niet, dan zijn we genoodzaakt om op het einde van het seizoen de stopzetting van onze voetbalclub aan te kondigen.”

Iets wat het huidige bestuur absoluut wil vermijden. “Een stopzetting betekent immers dat 250 jeugdspelers een nieuwe club moeten zoeken”, aldus nog de voorzitter. “En dat terwijl we zelf jaarlijks een dertigtal spelertjes moeten weigeren wegens plaatsgebrek. Een andere optie is een fusie met een omliggende club, al zijn er voorlopig nog geen gesprekken geweest.”

Sportschepen Eva De Bleeker (Open Vld) betreurt dat de toekomst van ERC Hoeilaart op de helling staat en hoopt dat er alsnog een oplossing gevonden wordt. “We willen te allen prijze vermijden dat 250 jeugdspelers eind dit seizoen andere oorden moeten opzoeken”, klinkt het. “Als gemeente willen we zeker een handje helpen om de club te redden, maar de vraag moet dan wel van het bestuur komen. We zijn evenwel niet van plan om de hele werking van de club op ons te nemen. Maar de sportraad bekijkt momenteel of we de administratieve rompslomp voor alle sportclubs wat kunnen vereenvoudigen. Dat zou de bestuursleden alvast een pak werk besparen.”