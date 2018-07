Wie bakt de lekkerste kaastaart? 27 juli 2018

Hoeilanders kunnen op zondag 9 september opnieuw deelnemen aan de kaastaartenwedstijd, een jaarlijkse traditie een week voor de start van het Druivenfestival. De inschrijvingen zijn nu gestart.





Deelnemers moeten de kritische jury proberen te overtuigen met hun eigen originele creatie. Wie faalangst heeft, kan met een groepje vrienden of familie deelnemen. De kaastaarten moeten op zondag 9 september tussen 12 en 13.30 uur naar het gemeenschapscentrum Felix Sohie gebracht worden. De winnaar krijgt een bon van 125 euro die bij de Hoeilaartse handelaars gespendeerd moet worden.





Wie niet echt over baktalent beschikt, kan diezelfde zondagmiddag vanaf 15 uur een stukje kaastaart komen proeven en de prijsuitreiking bijwonen in de cafetaria van het gemeenschapscentrum. A*Blend zorgt voor de muzikale omkadering door bekende nummers in een akoestisch jasje te steken.





Meer informatie en inschrijvingen via www.hoeilaart.be/kaastaart.





(RDK)