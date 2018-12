Werken nieuwe sporthal zitten op schema Robby Dierickx

17 december 2018

14u39 1 Hoeilaart Nadat begin november al de Sint-Clemensschool en de basketbal-, badminton- en hockeyclub terugkeerden naar de vernieuwde sporthal Koldam in Hoeilaart, volgen komend weekend de andere clubs en basisschool Het Groene Dal. De werken zitten nog steeds op schema.

In de bestaande grote zaal werden de energievriendelijke tl-lampen vervangen door nog zuinigere lampen en werden de nieuwe verwarmingsinstallatie en verluchtingssystemen geplaatst. De kleedkamers werden dan weer naar de eerste verdieping verplaatst en zijn volledig klaar voor gebruik. Momenteel worden in de gangen de technische installaties voor elektriciteit, verwarming, koeling en verluchting geplaatst. Daarna zullen de plafonds afgewerkt worden. Ondertussen is ook de ruwbouw van het uitbreidingsgedeelte van de sporthal klaar. De bouw van de verdieping zou in januari afgerond moeten worden. In februari start men met het plaatsen van de technische installaties, waarna de dakwerken eind die maand aangevat kunnen worden.

Van 4 tot en met 15 maart gaat de sporthal volledig dicht om de oude muur aan de kant van het jeugdcentrum af te breken en om het dak van de nieuwbouw te laten aansluiten op het bestaande dak. Vermoedelijk in juni gaat de sporthal nogmaals volledig dicht om de nieuwe sportvloer aan te leggen.

Zeker tot eind juni, de verwachte einddatum van de werken, is de sporthal toegankelijk via de Albert Biesmanslaan. De ingang is bereikbaar via een brugje over de IJse.