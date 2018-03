Wegwijzer aan gemeentehuis voorlopig beschermd 08 maart 2018

02u39 0 Hoeilaart Een van de twee gietijzeren wegwijzers op de parking aan het gemeentehuis van Hoeilaart is voorlopig beschermd. Volgens de Vlaamse overheid is het een zeldzaam bewaard voorbeeld van een gesigneerde wegwijzer van de Hoeilaartse ijzergieterij Desbeck.

In totaal werden twaalf erfgoedelementen in de Vlaamse Rand voorlopig beschermd als monument. Een daarvan is de gietijzeren, driearmige wegwijzer op de parking van het Hoeilaartse gemeentehuis. Heel wat authentiek straatmeubilair is de voorbije decennia verdwenen, voornamelijk door wegenwerken. Maar sommige exemplaren blijven wel behouden en verdienen het volgens de Vlaamse overheid om bewaard te blijven. Zo dus ook een van de twee gietijzeren wegwijzers in Hoeilaart.





Openbaar onderzoek

De neoclassicistische vorm van de wegwijzer is typisch voor de wegwijzers op het einde van de negentiende eeuw en het begin van de twintigste eeuw. De blauwwitte kleur zou een gevolg zijn van een onderhoudsbeurt door de Touring Club de Belgique. Tot 3 april loopt er een openbaar onderzoek rond de voorlopige bescherming. Op basis van de eventuele opmerkingen en bezwaren beslist de Vlaamse overheid binnen negen maanden over de definitieve bescherming. (RDK)





