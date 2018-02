Waversesteenweg vanaf maandag anderhalve maand dicht 15 februari 2018

Hoeilaart De werken in de Waversesteenweg, tussen de Nilleveldstraat en de Schimpstraat, zijn vanaf maandag toe aan fase 3. De steenweg zal tot eind maart onderbroken zijn.

De werken aan de Waversesteenweg zijn intussen al ruim vier maanden bezig. In de eerste fase werd de steenweg al enige tijd afgesloten, terwijl er momenteel over een rijvak gereden kan worden. Maar volgende week maandag gaat de weg er opnieuw dicht. Tussen de woningen met huisnummers 108 tot 143 wordt een nieuwe riolering aangelegd. De bocht en de aansluiting naar de Hoeilaartseweg worden heringericht en er komen nieuwe voetpaden.





Omleiding

Bewoners die aan de kant van het dorpscentrum wonen, moeten via het centrum en de Joseph Kumpsstraat of Tenboslaan naar Maleizen rijden. Zij die aan de kant van Maleizen wonen en naar het centrum willen, moeten omrijden via de Joseph Kumpsstraat of de Tenboslaan. Vanuit het dorpscentrum en vanuit Maleizen zal het doorgaand verkeer eveneens via de Joseph Kumpsstraat en de Tenboslaan omgeleid worden.





Fase 4

Nadien volgt ook nog fase 4, waarbij van aan de Nilleveldstraat tot voorbij de Hoeilaartseweg, een nieuwe asfaltlaag aangebracht wordt. Over de gevolgen van die werken zal de gemeente binnenkort communiceren.





