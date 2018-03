Waversesteenweg na paasvakantie weer open 31 maart 2018

De Waversesteenweg in Hoeilaart gaat - zonder tegenslagen - na de paasvakantie opnieuw open. Tot dan blijft de steenweg tussen de Nilleveldstraat en de Hoeilaartseweg afgesloten voor doorgaand verkeer. In de eerste week van de paasvakantie worden op het kruispunt van de Waversesteenweg met de Nilleveldstraat en de J.B. Denayerstraat klinkers opgebroken. Nadien worden de boordstenen hersteld. Op die dagen wordt het kruispunt tussen 7 en 17 uur afgesloten. De woningen tussen de Nilleveldstraat en de Hoeilaartseweg zijn overdag enkel bereikbaar vanuit de richting Maleizen. In de tweede week van de paasvakantie krijgt de Waversesteenweg, inclusief het kruispunt, een nieuwe asfaltlaag. Als het weer meezit en de werken vlot verlopen, dan kan de steenweg kort na de paasvakantie heropend worden. (RDK)