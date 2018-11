Watertorenstraat en G. Dekleermaekerstraat onder handen genomen RDK

11 november 2018

18u20 0

Op maandag 12 november starten werkzaamheden in de Watertorenstraat en de G. Dekleermaekerstraat in Hoeilaart. Daardoor zal er een week lang geen doorgaand verkeer mogelijk zijn in een aantal straten.

Zo zullen het gedeelte van de G. Dekleermaekerstraat tussen de Watertorenstraat en de Vuurgatstraat, en de Kortstraat alleen bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer via het kruispunt met de Vuurgatstraat. Het gedeelte van de Dekleermaekerstraat tussen de Watertorenstraat en de Jezus-Eiksesteenweg zal dan weer alleen via het kruispunt met de Jezus-Eiksesteenweg toegankelijk zijn. Verkeer wordt er uitzonderlijk in beide richtingen toegelaten. De Watertorenstraat zal alleen bereikbaar zijn via het kruispunt met de Steenbergstraat, terwijl je de Klein Vuurgatstraat uitsluitend via de Jezus-Eiksesteenweg en de Watertorenstraat in zal kunnen rijden. Indien die laatste straat afgesloten is, dan verhuist de toegang naar de Steenbergstraat. Tot slot blijft het recyclagepark toegankelijk via de Steenbergstraat. Verwacht wordt dat alle werken vrijdag afgerond kunnen worden.