Warmtescan van woning voor slechts 40 euro RDK

05 november 2018

09u32 0 Hoeilaart De inwoners van Hoeilaart krijgen deze herfst en winter de kans om goedkoop een warmtescan van hun woning te laten uitvoeren. Ze moeten dankzij de toelage van de gemeente slechts 40 euro betalen.

Zo’n warmtescan gaat na hoe warmte verloren gaat in je woning. Dat gebeurt met de hulp van een warmtebeeldcamera, waarmee een deskundige infraroodfoto’s van de woning neemt. Na het onderzoek ter plaatse stelt de expert van 3Wplus een rapport op, met daarin onder meer sprekende infraroodbeelden die het warmteverlies aan de hand van kleuren duidelijk maken. Verder staan in het rapport tips en adviezen om het warmteverlies tegen te gaan. Vaak zorgen kleine ingrepen ervoor dat er minder warmte verloren gaat, wat de energiekosten zal drukken.

Dankzij de toelage van de gemeente betalen inwoners slechts 40 euro voor zo’n scan. Voor sociale doelgroepen is er zelfs een korting van 20 euro. Zij kunnen ook aanspraak maken op verhoogde premies. Wie geïnteresseerd is in een warmtescan, kan mailen naar benoveren@3wplus.be.