Wandelen tussen de boomkruinen, op 20 meter hoogte: vanaf volgend jaar in het Zoniënwoud Indrukwekkend project moet internationale toeristen aantrekken Robby Dierickx

19 januari 2019

17u09 0 Hoeilaart Het Zoniënwoud is ondertussen al even erkend door UNESCO als Natuurlijk Werelderfgoed en dat wil het Agentschap Natuur en Bos (ANB) in de verf zetten met een 1,1 kilometer lang boomkruinpad doorheen het bos. Wandelaars zullen vanaf volgend jaar tussen de kruinen van de bomen op twintig meter hoogte kunnen wandelen. Daarnaast komt er ook een uitkijktoren van vijftig meter hoog.

De provincie Vlaams-Brabant, de omliggende gemeenten en de Vlaamse overheid hebben de voorbije jaren al heel wat projecten gelanceerd om het Zoniënwoud, waarvan een deel een tijdje geleden door UNESCO als Natuurlijk Werelderfgoed erkend werd, in de (internationale) kijker te zetten. Maar het spectaculairste project werd afgelopen zaterdag gelanceerd. Het Agentschap Natuur en Bos wil immers een boomkruinpad tussen de beroemde beukenkathedralen in Groenendaal bouwen. ANB wordt daarin gesteund door Toerisme Vlaanderen. Die laatste heeft hiervoor een hefboomsubsidie van bijna drie miljoen euro vrijgemaakt.

“Concreet zullen bezoekers op zowat twintig meter hoogte tussen de kruinen van de bomen kunnen wandelen”, legt Patrick Huvenne, beheerder van het Vlaamse gedeelte van het Zoniënwoud. “Het pad vertrekt aan het Bosmuseum en brengt de wandelaars naar een uitkijktoren van vijftig meter hoog. Via een lift kunnen de bezoekers naar boven, waar ze een fantastisch zicht over het Zoniënwoud en over Brussel hebben. Vervolgens kunnen ze de rest van de wandeling via het boomkruinpad afleggen. Het pad zal in totaal zowat 1,1 kilometer lang zijn.”

“Daarmee is het het langste boomkruinpad van de Benelux”, vult Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) aan. “Dat moet ertoe bijdragen dat we ook internationale toeristen naar het fantastische Zoniënwoud kunnen lokken.”

De minister kroop zaterdag alvast in een hoogtewerker tot vijftig meter hoogte om een indruk te krijgen van wat de bezoekers vanaf volgend jaar van op de uitkijktoren te zien zullen krijgen. “Het is een prachtig zicht”, liet Weyts nadien weten. “Ik ben er rotsvast van overtuigd dat dit project – zowel de uitkijktoren als het boomkruinpad – van het Zoniënwoud een nog grotere toeristische trekpleister zal maken.”

Eeuwenoude beuken

Hoe het pad er exact zal uitzien, is nog niet duidelijk. De 1,1 kilometer lange constructie tussen eeuwenoude beuken bouwen, is immers een delicate onderneming en daarom doet ANB mee aan de 37ste Open Oproep van het Team Vlaams Bouwmeester. “Dat betekent dat (internationaal) gerenommeerde architecten zich kunnen inschrijven voor het project door een ontwerp in te dienen en dat we tegen de zomer een winnaar zullen aanduiden”, aldus nog Weyts. “We verwachten dat het boomkruinpad en de uitkijktoren in de loop van volgend jaar in gebruik genomen kunnen worden.”