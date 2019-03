Wafelenbak ten voordele van vrouw wiens huis afbrandde WHW

14u07 0 Hoeilaart Tussen 10 en 13 uur hebben tientallen mensen wafels gekocht voor Femma Hoeilaart. De volledige opbrengst van de wafelenbak gaat naar Lisette Meert, wiens huis maandag afbrandde.

Femma Hoeilaart heeft vandaag hun bestuurslid Lisette Meert een hart onder de riem gestoken. De 76-jarige vrouw zag haar woning in de Kroonlaan maandag uitbranden. Een tragedie voor Lisette Haar vriendinnen van Femma besloten iets te doen voor haar. Iedereen was tussen 10 en 13 uur welkom in gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart. De opbrengst ging integraal naar Lisette. Daarnaast stond er een collectebus waar sympathisanten een centje in konden steken. Een mooie gebaar van de vrouwenvereniging. “En er komen nog andere benefietacties om haar te steunen”, benadrukten haar vriendinnen. De exacte oorzaak van de brand is nog niet bekend, maar mogelijk is het vuur ontstaan na een kortsluiting aan één van de zonnepanelen.