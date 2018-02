Wachthokje 'vier winden' beschermd monument 22 februari 2018

Hoeilaart Het wachthokje 'vier winden' van Tervuren wordt tijdelijk een beschermd monument.

Op die manier wil de Vlaamse Regering het bouwwerk beschermen voor een mogelijke afbraak. Ook de kilometerpaal op de Brusselsesteenweg, de gietijzeren wegwijzer van Desbeck in Hoeilaart en de grenspaal aan het domein van Saventerloo krijgen een beschermd statuut.





Met zijn paddenstoelvormige architectuur is het betonnen wachthokje op het kruispunt van de Leuvensesteenweg en de Sint-Paulusstraat, gebouwd door de Belgische buurtspoorwegen in 1941, een uniek bouwwerk. Zonde om dat verloren te laten gaan, moet de regering gedacht hebben.





Stille getuigen

De Vlaamse Rand verschuilt immers een dozijn kleine monumenten die een belangrijke historische waarde met zich meedragen, maar vaak worden ze bedreigd door een sloop bij wegenwerken, vandalisme of verloedering. Minister-president Geert Bourgeois besliste daarom om 12 kleine erfgoedmonumenten tijdelijk in bescherming te nemen. "Achter klein erfgoed gaat vaak een grote geschiedenis schuil. Deze 12 objecten uit de Vlaamse Rand zijn uitzonderlijk authentiek, zeldzaam, herkenbaar en representatief voor onze Vlaamse geschiedenis. Met de voorlopige bescherming bewaren we deze stille getuigen voor de toekomstige generaties", aldus Bourgeois. Onder de 12 monumenten bevinden zich ook de kilometerpaal van Tervuren, een van de oudst bewaarde kilometerpalen in Vlaanderen, de unieke wegwijzer van de ijzergieterij Desbeck en de grenspaal van Saventerloo in Nossegem. Bedoeling is om op termijn de bouwwerken permanent als beschermd monument te klasseren. Bewoners kunnen tijdens een openbaar onderzoek gedurende 9 maanden eventueel bezwaar indienen bij de gemeente. Daarna beslist de regering of de monumenten al dan niet permanent beschermd worden. (DCFS)