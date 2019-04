Vrouw kritiek na ongeval op Brusselse ring RDK

13 april 2019

Op de afrit Welriekende Dreef van de Brusselse ring in Hoeilaart is een vrouw zaterdagochtend levensgevaarlijk gewond geraakt. Omstreeks 5.30 uur reed de vrouw, die ongeveer vijftig jaar oud is, om een nog onduidelijke reden tegen de berm. Door de klap ging haar wagen over de kop. Ze werd in kritieke toestand afgevoerd naar het Sint-Lukasziekenhuis in Sint-Lambrechts-Woluwe. Bij het ongeval was geen andere wagen betrokken. De tweede inzittende in de wagen bleef ongedeerd.