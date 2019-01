Vrachtwagen knalt tegen brug in Hoeilaart: treinverkeer anderhalf uur stil Robby Dierickx en Andreas De Prycker

31 januari 2019

18u32 6 Hoeilaart Een vrachtwagen is donderdag omstreeks 17.40 uur tegen een spoorwegbrug in Hoeilaart geknald. Omdat de stabiliteit van de brug onderzocht moest worden, lag het treinverkeer tussen Brussel en het Waals-Brabantse Ottignies anderhalf uur lang stil.

“Volgens de eerste vaststellingen reed een vrachtwagenbestuurder van de Terhulpensesteenweg via de Ildefonse Vandammestraat richting de Groenendaalsesteenweg”, zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). “De man dacht dat hij met zijn vrachtwagen onder het vernieuwde spoorwegbrugje kon, maar botste uiteindelijk tegen de onderkant van de brug.”

Omdat het onduidelijk was hoe groot de schade aan de brug was, werd het treinverkeer tussen Brussel en Ottignies in beide richtingen stilgelegd. “Een ingenieur moest ter plaatse komen om de stabiliteit van de brug te onderzoeken”, liet Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel, weten. “In totaal stonden vijf treinen geblokkeerd. Vier treinen stonden in de stations van Etterbeek, Watermaal-Bosvoorde, Terhulpen en Brussel-Luxemburg, waardoor de reizigers vlot konden geëvacueerd worden. Een vijfde trein stond in vol spoor geblokkeerd in Genval.”

Brug wat lager

Omstreeks 19.15 uur bleek dat de stabiliteit van de brug gegarandeerd kon worden, waarop het treinverkeer hervat werd. “Ik zal Infrabel weldra vragen om een constructie vergelijkbaar met die in ondergrondse parkings onderaan de brug te hangen zodat vrachtwagenbestuurders weten of ze er onderdoor kunnen of niet”, aldus nog Vandenput. “De brug werd aan de kant van de Terhulpensesteenweg immers vernieuwd en is daardoor wat lager dan voordien. Het is in het belang van het treinverkeer dat dit soort toestanden zich niet al te vaak meer voordoen.”