Vrachtwagen kantelt 17 mei 2018

Een vrachtwagen heeft gisteren zijn lading verloren op de Brusselse buitenring ter hoogte van Hoeilaart na een ongeval met twee andere wagens. Niemand raakte gewond. "Waarschijnlijk is de vrachtwagenbestuurder tijdens het rijden onwel geworden. Daardoor is hij gekanteld en heeft hij zijn lading verloren. Het wegdek lag vol graan. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging", zegt de woordvoerder van de federale politie. Door het ongeval was er een tijdlang maar een rijstrook vrij. (VDBS)