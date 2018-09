Voormalig restaurant al 2,5 jaar op instorten CD&V VERWIJT SCHEPENCOLLEGE LAKSHEID, BURGEMEESTER WEERLEGT ROBBY DIERICKX

05 september 2018

02u29 0 Hoeilaart Al sinds maart 2016 staat het gebouw van voormalig restaurant La Terrasse op het Dumbergplein in Hoeilaart op instorten. Daardoor is ook het aanpalend voetpad al 2,5 jaar ontoegankelijk. Oppositiepartij CD&V verwijt het schepencollege laksheid in het dossier, burgemeester Vandenput ontkent dat.

Ruim tien jaar geleden kwam het gebouw op het Dumbergplein in Hoeilaart leeg te staan toen de uitbater van het welgekende restaurant La Terrasse besloot om zijn zaak te sluiten. Door de jarenlange leegstand verloederde het pand en in maart 2016 werd na overleg met de brandweer een veiligheidsperimeter opgesteld. Daardoor is het aanpalende voetpad ontoegankelijk. "Wandelaars op weg naar het Zoniënwoud of treinreizigers op weg naar het station van Groenendaal moeten zich daardoor elke dag een weg banen langsheen de geparkeerde wagens op het Dumbergplein", zegt Wim Laureys, gemeenteraadslid van oppositiepartij CD&V.





Onveilige situatie

"Met een kinderwagen geraak je er zelfs helemaal niet voorbij. Nochtans bracht ik de onveilige situatie al in oktober vorig jaar ter sprake op de gemeentelijke verkeerscommissie. Vorige week deed ik hetzelfde tijdens diezelfde commissie. Het schepencollege kon echter niet meedelen welk initiatief sinds 2016 genomen werd om de eigenaar aan te sporen om zijn gebouw veiliger te maken."





Het oppositieraadslid wil niet alleen dat voetgangers opnieuw gebruik kunnen maken van het voetpad, maar wil ook dat de situatie er veiliger wordt. "Wat als het gebouw instort? De kans is reëel dat brokstukken op de geparkeerde wagens op het Dumbergplein terechtkomen."





Volgens burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) waren er in het verleden wel initiatieven die onderzocht werden. "Zo waren er plannen voor een dronewinkel en een horecazaak, maar in beide gevallen werd het project afgeblazen. Aangezien we geen eigenaar zijn van het pand, zijn we enkel op stedenbouwkundig vlak betrokken partij. Recent vertoonde nog iemand belangstelling, maar die gesprekken lopen nog. Ik stel wel vast dat Wim Laureys zijn vraag over stedenbouw stelt op de verkeerscommissie en dan zegt dat er niets gebeurt. Dat is hetzelfde als bij een beenhouwer vragen om een brood te kopen en dan zeggen dat er nergens brood te vinden is."





Afbraak

Gezien de bouwvallige staat van het gebouw is een renovatie of afbraak en heropbouw aangewezen. "Indien men voor een afbraak kiest, zal men echter slechts zestig procent van het terrein kunnen bebouwen, terwijl dat bij een restauratie honderd procent is", aldus Vandenput.





Tot slot benadrukt de burgemeester dat voetgangers wat verderop het - weliswaar wat smallere - voetpad tussen de Groenendaalsesteenweg en de parking van het Dumbergplein kunnen gebruiken.