Voor het eerst kamperende ouders in Het Groene Dal 15 maart 2018

02u30 0 Hoeilaart In basisschool Het Groene Dal hebben verschillende ouders de nacht doorgebracht om hun kind er vandaag in te schrijven.

"De eerste ouder stond hier al om 9 uur gisterochtend", aldus directeur Gunter Van der Els. "We hebben hem meteen naar huis gestuurd omdat hij de eerste was en we een sneeuwbaleffect wilden vermijden. We gaven hem de raad om regelmatig langs de school te rijden om na te gaan of er andere ouders stonden aan te schuiven. Uiteindelijk zakten verschillende ouders in de namiddag naar de school af. Rond 19 uur stonden er dertien wachtenden. Omdat ik niet wil dat ze zomaar op het voetpad moeten overnachten, heb ik beslist om zelf op school te blijven slapen. Daardoor kunnen de ouders de nacht in de grote inkomhal doorbrengen." Het is de eerste keer dat ouders al een dag voor de inschrijvingen naar de school afzakken. "We hebben het wel al meegemaakt dat de eerste hier rond 3 uur 's nachts stond, maar dat was uitzonderlijk. Ik hoop dat de overheid snel een oplossing voor het kampeerprobleem vindt", besluit de directeur. In Het Groene Dal zijn twintig plaatsen in de instapklas. (RDK)