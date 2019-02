Volksvertegenwoordiger Tim Vandenput: “Stadsboulevards nefast voor veiligheid” Robby Dierickx

16 februari 2019

Nadat eerder al de gemeente Zaventem haar ongenoegen uitte over de plannen van de Brusselse regering om de E40 uit Leuven en de A12 uit Antwerpen op hoofdstedelijk grondgebied om te vormen tot stadsboulevards, doet Hoeilaarts burgemeester en federaal volksvertegenwoordiger Tim Vandenput nu hetzelfde. “De randgemeenten zullen nog meer sluipverkeer moeten slikken.”

Brussels mobiliteitsminister Pascal Smet (sp.a) maakte onlangs bekend dat de E40 en de A12 op Brussels grondgebied aan rijstroken zullen moeten inboeten en dat de maximumsnelheid geleidelijk aan van 120 naar 50 kilometer per uur zal gaan. “Maar door de omvorming van snelwegen tot stadsboulevards zullen de files op dat traject nog eerder starten, waardoor de randgemeenten tussen Zaventem en Meise nog meer sluipverkeer op hun lokale wegen zullen krijgen”, meent Tim Vandenput (Open Vld). “Met beter overleg en vooral meer visie had dit vermeden kunnen worden. Maar het regionaal cliënteelisme viert hoogtij zo kort voor de verkiezingen, regionale Ministers en kandidaten moeten enkel de kiezers in hun eigen regio behagen en niet die er juist buiten wonen.”

Volgens Vandenput moet er volop ingezet worden op alternatieven. “Want je moet niet gestudeerd hebben om te weten dat de stad het best te bereiken is met de trein of een voorstadsnetwerk van openbaar vervoer en fietssnelwegen”, klinkt het. “Rond het Gewestelijk Expres Netwerk, dat door regionale twisten jaren vertraging opliep en pas in 2020 volledig zal functioneren, moeten grote randparkings voor wagens en fietsen komen. Ook moet men meer investeren in fietsinfrastructuur, net als in de afstemming van aansluitingen en abonnementen tussen De Lijn, NMBS, TEC en MIVB. Tot slot zou een slimme kilometerheffing ook al veel oplossen.”