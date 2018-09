Voedselhulp helpt leerlingen aan 'nieuwe' boekentas 05 september 2018

Terwijl heel wat kinderen bij de start van het schooljaar met een nieuwe boekentas naar school trekken, zijn er jongeren uit gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben die niet met nieuwe spullen naar school kunnen. Daarom kunnen ze bij de vzw Voedselhulp Overijse terecht voor een hele 'nieuwe' uitzet.





"Ook kunnen ze er indien nodig een voedselpakket mee naar huis krijgen", zegt Hoeilaarts schepen van Sociale Zaken Annelies Vanderlinden (Open Vld). "Daarnaast zijn er ook heel wat kinderen die het door onder meer de thuissituatie, onvoldoende taalkennis en een gebrek aan ondersteuning van thuis moeilijk hebben in de klas. Voor die kinderen hebben we vanuit het Huis van het Kind het project 'de brugfiguren' opgestart. Concreet gaat het om vrijwilligers die via het Rode Kruis een basisopleiding hebben gekregen en de kinderen thuis of op een afgesproken locatie helpen bij het maken van het huiswerk of bij het lezen van een boek."





Vorig schooljaar begeleidden de vrijwilligers in totaal zowat twintig kinderen. "Eigenlijk hadden nog meer kinderen die begeleiding nodig, maar men kampt met een gebrek aan vrijwilligers. Daarom vragen we iedereen die een paar uurtjes per week de tijd heeft en die hier graag aan wil meewerken, zich te melden bij het Sociaal Huis van Hoeilaart", besluit schepen Vanderlinden. (RDK)