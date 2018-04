Voedselhulp blijft in koude staan ZOEKTOCHT NAAR TIJDELIJK ONDERKOMEN VERLOOPT STROEF ROBBY DIERICKX

28 april 2018

02u39 0 Hoeilaart De kans dat de vzw Voedselhulp in het najaar haar activiteiten moet stopzetten, wordt steeds groter. De zoektocht naar een nieuw onderkomen verloopt bijzonder stroef. Zo'n 800 mensen dreigen in de koude te worden gezet.

"Wie kan ons helpen?" Die noodkreet plaatste de vzw Voedselhulp Overijse gisteren op haar Facebookpagina nadat bleek dat de vijf verhuisopties op een 'njet' uitgedraaid waren. In het najaar moet de vzw, die vorig jaar nog veertig ton voeding en tien ton kledij verdeelde tussen zowat 800 hulpbehoevenden uit Overijse, Hoeilaart, Tervuren en Huldenberg, haar huidig onderkomen aan de Kersenberg in Overijse verlaten. De directie van De Kerselaar, een autonome, kleinschalige residentiële voorziening voor personen met een handicap, gaat het gebouw namelijk eind dit jaar afbreken om er nadien een nieuw pand op te bouwen. Over drie jaar zou de vzw wel terug kunnen keren, maar tot dan moet men elders aan de slag.





Begin dit jaar startte Voedselhulp dan ook met de zoektocht naar een tijdelijk onderkomen. "Maar dat heeft nog geen positief resultaat opgeleverd", treurt voorzitter Jan Vanfraechem. "Het zou toch niet mogen dat we bijna 800 mensen uit de Druivenstreek die onze hulp nodig hebben plots in de koude moeten laten staan? Onze vrijwilligers kloppen vele uren om wekelijks voedsel en regelmatig kleding en huisgerief aan te kunnen bieden."





Om de zoektocht wat te vergemakkelijken, heeft de vzw inmiddels beslist om de vereiste oppervlakte terug te dringen van 700 naar 500 vierkante meter. "Daarmee hopen we alsnog een oplossing te kunnen vinden", aldus nog Vanfraechem. "In ons huidig gebouw staan alle paletten op de grond, maar indien nodig kunnen we ze in een kleiner pand wel stapelen."





Inspanningen van gemeentes

Voorts hoopt de vzw dat de vier gemeentebesturen alsnog inspanningen leveren om mee naar een oplossing te zoeken. "Huldenberg, Hoeilaart en Tervuren lieten eerder al weten dat er geen panden op hun grondgebied beschikbaar zijn", zegt de voorzitter. "In Overijse werkt men voorlopig wel nog mee, maar tot een resultaat leidde dat jammer genoeg nog niet. Het gebouw moet goed bereikbaar zijn, los- en laadmogelijkheden hebben en minimale sanitaire en verwarmingsvoorzieningen tellen. Als we niet snel een oplossing vinden, dan is het eind dit jaar (tijdelijk) afgelopen."





Wie een pand ter beschikking heeft, kan de vzw contacteren via www.voedselhulp-overijse.be of de Facebookpagina.