Verschillende bomen vallen om: binnenring in Groenendaal versperd Robby Dierickx

10 maart 2019

14u24 0

De Brusselse binnenring is momenteel volledig versperd in Groenendaal. Daar zijn verschillende bomen op de rijweg terechtgekomen. Het verkeer moet omrijden via de buitenring. Ook de A12 van Antwerpen naar Brussel is momenteel volledig afgesloten door een omgewaaide boom. Op de E19 van Antwerpen naar Brussel zijn ter hoogte van Zemst twee rijstroken dicht omdat ook daar een boom op de rijweg terechtkwam.