Verkeerstellingen in kader ‘Werken aan de Ring’ RDK

05 november 2018

Aan het Groenendaalcomplex in Hoeilaart wordt het verkeer van maandag 12 tot en met 16 november geteld. De verkeerstelling komt er in het kader van het project ‘Werken aan de Ring’. Door het verkeer te tellen, wil de Vlaamse overheid concrete gegevens verzamelen over de verkeersdrukte. De telapparatuur wordt op maandag opgesteld en op vrijdag weer afgebroken. Een team, herkenbaar aan fluorescerende hesjes, zal gedurende de metingen aanwezig zijn op de meetlocatie. Het verkeer zal van de tellingen geen hinder ondervinden.