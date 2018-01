Verdachte van inbraak opgepakt 22 januari 2018

De politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene heeft zaterdagnacht een man aangehouden die verdacht wordt van een woninginbraak in de nacht van 6 op 7 december in Hoeilaart. In de woning werd toen een vingerafdruk gevonden. De man stond geseind en kon nu dus opgepakt worden. Hij wordt voorgeleid voor de onderzoeksrechter.





(DBS)