Verboden te roken in Zoniënwoud door droogte 04 juli 2018

02u46 0 Hoeilaart Het Agentschap Natuur en Bos raadt mensen aan om in bossen en natuurgebieden geen sigaretten te roken. Door de extreme droogte geldt overal code geel. Dat is onder meer in het Zoniënwoud, het Park van Tervuren, de Weerdse vijver en het domein Drie Fonteinen in Vilvoorde het geval.

"Code geel geeft aan dat er een verhoogd risico op branden is", zegt Griet Buysse, woordvoerder van het Agentschap Natuur en Bos (ANB). "In een aantal gebieden is het risico hoger, maar we hanteren één code voor de hele provincie. Concreet betekent dit dat we mensen aanraden om geen vuur te maken in bosomgevingen, wat sowieso al niet mag, en om niet te roken. Sommige gebieden zijn zo droog dat een sigarettenpeuk meteen voor een brand kan zorgen. Ook is er redelijk wat wind, zodat het vuur zich snel kan verspreiden. Het is nog niet zo dat we mensen ontraden om te gaan wandelen in bossen en natuurgebieden, maar ze moeten wel extra waakzaam zijn."





De medewerkers van Natuur en Bos voeren ook zelf extra controles uit.





In Antwerpen en Limburg geldt ondertussen al code rood. Daar is het gevaar op branden hoger dan in onze provincie. (RDK)