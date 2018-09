Veertig jongeren uit hele wereld denken na over toekomst Zoniënwoud 04 september 2018

In het Kasteel Groenendaal in Hoeilaart is gisteren het startschot gegeven van de workshop 'Duurzame toekomst voor het Zoniënwoud'. De komende twee weken gaan veertig jongafgestudeerden uit de hele wereld nadenken over de toekomst van de groene long rond Brussel.





Ze doen dat samen met het Vlaams, Brussels en Waals gewest. Er zal intens en uitgebreid onderzoek gevoerd worden naar de verzoening van stedelijke ontwikkelingen en versterking van het Zoniënwoud. "Het bos en de bebouwde omgeving staan onder intense stress en hebben dringend behoefte aan een gemeenschappelijke visie, strategische interventies en een verscheidenheid aan acties om hun wederzijdse ontwikkeling op een duurzame manier te waarborgen", zegt minister Joke Schauvliege (CD&V).





Daarnaast start ook Horizon+, een samenwerkingsverband tussen de provincie, de Vlaamse overheid, het Regionaal Landschap Dijleland en de gemeenten Overijse, Hoeilaart, Sint-Genesius-Rode en Tervuren, een onderzoek naar de realisatie van meer natuurverbindingen met de bebouwde omgeving. (RDK)