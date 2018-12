Veel volk op kerstmarkt RDK

17 december 2018

De jaarlijkse kerstmarkt in Hoeilaart heeft afgelopen weekend – ondanks de wind en de lage temperaturen heel wat volk gelokt naar het Gemeenteplein. Vrijdagavond werd de kerstmarkt op gang getrapt en ook op zaterdag en zondag openden verenigingen en handelaars hun kraampjes. Er werd ook geld ingezameld voor Pleegzorg Vlaanderen en Brussel, in het kader van De Warmste Week van radiozender Studio Brussel. In totaal werd 650 euro opgehaald.