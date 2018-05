Unizo schenkt lijst met ondernemers-prioriteiten aan lokale partijen 18 mei 2018

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober heeft Unizo Druivenstreek een lijst met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale partijen in Hoeilaart en Overijse. Ze vragen daarmee aandacht voor de ondernemers.

De lokale prioriteitenbundels vloeien voort uit een algemene enquête bij Unizo-leden, een brainstormoefening in de druivengemeenten en opmerkingen van de met Unizo verbonden sectororganisaties. "De ondernemers van Hoeilaart en Overijse vragen aan het toekomstig gemeentebestuur om een krachtig economisch beleid te voeren", zegt Ruben Peeters, voorzitter van Unizo Druivenstreek. "De (lokale) economie is immers de motor van een gemeente en wordt aangedreven door ondernemers."





Concreet worden per gemeente enkele eisen opgelijst. Zo vragen de ondernemers van Hoeilaart initiatieven om de leegstand in het centrum te bestrijden. In Overijse wil men een oplossing voor de parkeerproblematiek. Unizo staat naar eigen zeggen paraat om met de nieuwe bestuursploegen naar oplossingen te zoeken.





(RDK)