UF-zetel blijft leeg: gemeenteraad doet het met man minder 02u27 0 Hoeilaart Het ziet ernaar uit dat de Hoeilaartse gemeenteraad het tot eind dit jaar met een man minder moet doen. Vorige lente nam UF-raadslid Franco Busato namelijk ontslag en sindsdien werd geen opvolger gevonden. Daardoor zetelen momenteel slechts 20 in plaats van 21 leden in de gemeenteraad. "Maar dat brengt de werking van de gemeente niet in het gedrang", zegt burgemeester Vandenput.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 behaalde de Franstalige partij UF één zetel. Het was Franco Busato die een plekje in de Hoeilaartse gemeenteraad bemachtigde. In maart vorig jaar diende de man echter zijn ontslag in wegens een verhuis naar het buitenland. Hij gaf toen al aan dat niemand anders van de partij bereid was om in de gemeenteraad te zetelen en bijna een jaar na datum is er inderdaad nog geen opvolger aangesteld.





Daardoor telt de gemeenteraad momenteel slechts 20 in plaats van 21 raadsleden. "We hebben ons bij de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) geïnformeerd en daar liet men weten dat we elke opvolger op de lijst van UF moeten aanschrijven met de vraag om het zitje te willen bekleden", laat burgemeester Tim Vandenput (Open Vld) weten.





"Sinds het ontslag van Busato hebben we ondertussen al een vijftal UF'ers aangeschreven, maar nog niemand hapte toe. We denken dan ook dat we het tot het einde van deze legislatuur met een man minder in de gemeenteraad zullen moeten doen. Uiteraard komt de werking van de gemeente hier niet mee in het gedrang, maar we betreuren wel de gang van zaken. Als schepencollege hebben we echter onze plicht gedaan door de verschillende opvolgers aan te schrijven, maar meer kunnen we niet doen." (RDK)