Twintigers staan terecht voor dronkenmansruzie 24 april 2018

02u55 0

Vier twintigers moesten zich gisteren voor de correctionele rechtbank in Mechelen verantwoorden voor een dronken vechtpartij in de Willebroekse dancing Carré, ongeveer een jaar geleden. Drie vrienden uit Overijse en Hoeilaart kregen het aan de stok met een Londerzeelnaar. Die laatste zou iets in de trant van 'Vuile Walen' hebben geroepen, waarop een van de drie hem op zijn hand trapte. Daarop ontstond een schermutseling, die abrupt eindigde toen een van de drie hard tegen het hoofd van de laatste stampte terwijl die op de grond lag. De jongeman liep een zware hersenschudding op. De procureur vorderde tegen drie beklaagden 4 maanden cel en 600 euro boete, met uitstel, respectievelijk 10 maanden en 900 euro voor de schopper. "Die trap paste eerder bij een baviaan dan bij een mens", aldus de aanklager. Het slachtoffer eiste zo'n 4.000 euro schadevergoeding.





(WVK)