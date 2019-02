Twee straten dicht door nutswerken RDK

18 februari 2019





Op dinsdag 19 februari starten nutswerken in de Watertorenstraat in Hoeilaart. De werken beginnen ter hoogte van de parking aan huisnummer 25 en schuiven stelselmatig op naar de Jezus-Eiksesteenweg. Door de werkzaamheden worden de Watertorenstraat en de Guillaume Dekleermaekerstraat al zeker tot en met donderdag 28 februari afgesloten voor het doorgaand verkeer. Om alles in goede banen te leiden, wordt de nodige signalisatie aangebracht. De gemeente verwacht dat de bewoners van de aangrenzende straten hinder zullen ondervinden.