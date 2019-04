Toneelvereniging Klem brengt ‘Hartelijk gecondoleerd’ RDK

04 april 2019

08u40 0

De leden van toneelvereniging Klem uit Hoeilaart staan op vrijdag 5 en zaterdag 6 april op het podium in gemeenschapscentrum Felix Sohie. Ze brengen er de tragikomedie ‘Hartelijk gecondoleerd’ van Jack Staal. Regisseur van dienst is opnieuw Philip Maes. De voorstellingen beginnen telkens om 20 uur. Tickets in voorverkoop kosten 9 euro, aan de kassa betaal je 10 euro.