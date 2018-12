Toneelgroep KLEM brengt ‘Ma, pa en de bruid’ RDK

17 december 2018

De leden van toneelgroep KLEM staan komende vrijdag en zaterdag op het podium in gemeenschapscentrum Felix Sohie in Hoeilaart. Ze brengen er het stuk ‘Ma, pa en de bruid’ van Ruud de Ridder. Regisseur van dienst is Philip Maes. In het stuk vertelt een dochter aan haar ouders dat ze gaat trouwen, terwijl de ouders nog niet eens wisten dat ze een vriend had. Zowel op vrijdag als op zaterdag begint het toneelstuk om 20 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 9 euro, aan de kassa betaal je 10 euro.