Toch wanpraktijken in OCMW-rusthuis Inspectie hekelt brutale en disrespectvolle omgang met bewoners Hof ten Doenberghe Robby Dierickx

15 november 2018

17u30 0 Hoeilaart Een onrespectvolle en brutale omgang met bewoners, een tekortschietende communicatie tussen werknemers en een wondzorg die te wensen overlaat: het verslag van de Zorginspectie is hard voor het OCMW-rustoord Hof ten Doenberghe in Hoeilaart. Volgens OCMW-voorzitter Wilfried Van Raemdonck zijn er vooral problemen met het papierwerk, maar is er geen sprake van mishandeling.

Het was naar aanleiding van een anonieme klacht van een personeelslid dat de inspectiedienst van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin op 5 oktober een zes uur durende inspectie uitvoerde in woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe in Hoeilaart. Volgens het personeelslid waren er tal van wanpraktijken. Zo werden noodknoppen van bewoners met opzet buiten handbereik gelegd, werden bewoners na een val aan hun lot overgelaten en werd medicatie niet of te laat toegediend. Concreet onderzocht de inspectiedienst vier klachten: een niet-respectvolle en brutale omgang met de bewoners door sommige zorgmedewerkers, een disrespectvolle communicatie tussen het personeel, de wondzorg die te wensen overlaat en fouten met medicatie. Op die eerste drie klachten deed de inspectiedienst vaststellingen die de klachtelementen bevestigen, bij de medicatie werden tijdens het onderzoek geen fouten vastgesteld, maar het risico hierop werd wel als groot geacht.

Wat de niet-respectvolle en brutale omgang met bewoners betreft, gaat het voornamelijk om opvliegend personeel, bewoners doen wachten om naar het toilet te gaan, verbieden om nog een beloproep te plaatsen en het geduld verliezen bij een persoon met dementie. “Dit ontkennen we niet”, aldus Wilfried Van Raemdonck (PRO Hoeilaart). “Het spreekt voor zich dat we het personeel hierop zullen aanspreken om dergelijke zaken te vermijden. We ontkennen wel dat bewoners mishandeld werden, zoals beweerd werd. Voor de disrespectvolle communicatie tussen de werknemers namen we al maatregelen. Zo hebben we externe hulp ingeschakeld om de ‘moeilijke’ teams te begeleiden, stelden we een nieuw diensthoofd aan en werden enkele werknemers naar een andere afdeling verplaatst.”

Hele dag op computer

De fouten met medicatie hadden voornamelijk te maken met een overgangsfase naar digitalisering, maar dat euvel is inmiddels verholpen volgens de OCMW-voorzitter. “Dat de wondzorg te wensen overlaat, wil ik toch nuanceren. Het gaat hier vooral over wie welke wonden mag behandelen. In sommige gevallen lieten we de wonden door een zorgkundige verzorgen, maar dat moest blijkbaar door een verpleegkundige gebeuren. Daarnaast moet van elke wonde een zorgfiche opgesteld worden. We zullen al deze maatregelen naleven, maar we zouden wel willen dat ons personeel zich met de verzorging van de bewoners kan bezighouden in plaats van hele dagen achter een computer te zitten.”

Niet minimaliseren

Oppositiepartij CD&V wil dat er een intern onderzoek opgestart wordt. “Iedereen heeft recht op een lastige dag, maar het kan niet door de beugel dat onze bewoners daar het slachtoffer van zijn”, zegt CD&V-fractieleider in de OCMW-raad Youri Vandervaeren. “Ik ben ervan overtuigd dat in ons woonzorgcentrum zeer degelijk personeel werkt dat zeer kwaliteitsvolle zorgen verleent. Maar elke situatie waarin een oudere verkeerd behandeld wordt, is er eentje te veel. De problemen in het woonzorgcentrum mogen niet geminimaliseerd worden en we verwachten een open en eerlijke communicatie naar de residenten, personeel en inwoners toe.”