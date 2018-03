Tim Vandenput (Open Vld) doet opnieuw gooi naar de sjerp 28 maart 2018

De liberalen van Hoeilaart hebben hun kandidatenlijst voor de verkiezingen van oktober dit jaar al volledig klaar. Huidig burgemeester Tim Vandenput doet opnieuw een gooi naar de sjerp.





Open Vld-voorzitter John Kumps is tevreden dat Vandenput lijsttrekker is. "Hij heeft de ambitie om met zijn ploeg tijdens de volgende legislatuur het liberale project voort te zetten", klinkt het. Op de tweede plaats prijkt huidig schepen Eva De Bleeker, terwijl schepen Marc Vanderlinden de derde plaats inneemt. Lijstduwer is schepen Joris Pijpen.





In 2012 behaalden de blauwen een absolute meerderheid, maar besloten ze toch een coalitie met Pro Hoeilaart aan te gaan. Enkele maanden geleden liet burgemeester Vandenput al weten dat als Open Vld in oktober opnieuw een absolute meerderheid zou behalen de kans reëel is dat er ook dan op zoek gegaan zal worden naar een coalitiepartner. (RDK)