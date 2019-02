Tim (19) is eerste Belgische lacrossespeler in VS: “Niveau ligt hier drie keer hoger dan in België” Robby Dierickx

19 februari 2019

14u04 1 Hoeilaart Nu de voorbereidingswedstrijden achter de rug zijn, hoopt Tim De Ceuster, de 19-jarige Hoeilander die als eerste Belgische lacrossespeler een ‘transfer’ naar de universiteitscompetitie in de VS wist te versieren, potten te breken in de officiële matchen. Afgelopen vrijdag werd de competitie er op gang getrapt. “Het niveau ligt hier drie keer hoger dan in België”, klinkt het.

In augustus vorig jaar verhuisde Tim De Ceuster van Hoeilaart naar Mount Olive in North Carolina. De komende vier jaar zal hij er - behalve kinesitherapie studeren – deel uitmaken van het universiteitslacrosseteam. Hij zorgt daarmee meteen voor een primeur, want hij is de eerste landgenoot die het tot de universiteitscompetitie van een van de populairste sporten in de Verenigde Staten weet te schoppen. Zijn ‘transfer’ naar de VS kwam er nadat hij tot twee keer toe tijdens een zogenaamde showcase uit vierhonderd deelnemers geselecteerd werd voor het all star team. Reden genoeg voor de ambitieuze Hoeilander om vorige zomer de Atlantische Oceaan over te vliegen en in Mount Olive verder te bouwen aan zijn lacrossecarrière.

Inmiddels woont Tim De Ceuster er al een half jaar en heeft hij zijn eerste voorbereidingswedstrijden achter de rug. “Daarin maakte ik zeven doelpunten en gaf ik vier assists”, aldus de 19-jarige aanvaller, die vorige vrijdag tijdens de eerste officiële competitiewedstrijd wel niet op het veld stond. “Maar ik geef me elke dag voor de volle 110 procent om snel een plek in het basisteam te verwerven. Ik wil als eerste Belg in de NCAA, de universiteitscompetitie, mijn waarde tonen. Omdat ik uit een land kom waar het competitieniveau nog niet zo hoog is, moet ik extra hard werken. In vergelijking met België ligt het niveau hier namelijk drie keer hoger.”

In zijn eerste weken in de Verenigde Staten had de Hoeilander het naar eigen zeggen best moeilijk met het niveauverschil. “Maar gelukkig kon ik me relatief snel aanpassen”, verduidelijkt hij. “Het spel gaat hier veel sneller op en neer en iedereen is ook fysiek sterker. Als je tijdens een wedstrijd stilstaat, zal het niet lang duren alvorens een verdediger je tegen de grond werkt. Ik heb het voordeel dat ik zelf ook redelijk snel speel, al was het uiteraard wel aanpassen om in een teamsysteem te spelen waarin ik niet altijd diegene ben die doelpunten moet maken. Maar inmiddels heb ik me volledig ingewerkt.”

Zware dagen

Behalve zes trainingen per week van telkens twee uur trekken Tim en zijn ploegmaats ook drie keer per week naar de gymzaal om spieren te kweken. “Overdag zit ik dan weer op de schoolbanken en mijn huiswerk maak ik tussen 19.30 en 22.30 uur. Het zijn dus best zware dagen. Je moet echt een hart voor de sport hebben om dit een heel jaar lang vol te houden.”

Als alles volgens plan verloopt, dan blijft Tim De Ceuster vier jaar lang in de VS studeren. “Maar ook na mijn universiteitscarrière wil ik hier zo lang mogelijk blijven spelen en ik hoop op termijn lacrossetrainer te kunnen worden. Uiteraard mis ik mijn familie wel, al ben ik het ondertussen wel al wat gewoon. Toch wens ik soms dat ik voor enkele dagen naar huis kon om mijn familie en vrienden te zien, maar ik ben hier om mijn droom te verwezenlijken, waardoor andere dingen moeten wijken. Gelukkig kan ik dagelijks FaceTimen met mijn ouders (lacht).”