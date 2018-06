Tijdelijk tennisveld eind deze week klaar 19 juni 2018

02u29 1 Hoeilaart In de Kapelstraat in Hoeilaart heeft de gemeente op vraag van tennisclub De Jonge Wingerd vorige week een tijdelijk tennisveld aangelegd. Eind deze week moet het volledig speelklaar zijn.

Vorige maand startten de werken aan sport- en jeugdsite Koldam in Hoeilaart. Daardoor moest de tennisclub één van haar twee outdoor gravelvelden opofferen. Sindsdien beschikt De Jonge Wingerd over slechts één outdoor gravelveld, twee indoor gravelterreinen en één hard courtveld. "De tennisclub vroeg ons dan ook of er geen mogelijkheid was om ergens een tijdelijk gravelveld aan te leggen", zegt schepen van Openbare Werken Marc Vanderlinden (Open Vld). "Er staat namelijk een tornooi gepland en daarom wil de club over twee volwaardige outdoor gravelterreinen beschikken. Daarom hebben we ervoor gekozen om op een zo goedkoop mogelijke manier in de Kapelstraat tussen de voetbalvelden van ERC Hoeilaart en de nieuwe verkaveling een tijdelijk terrein aan te leggen."





Ondertussen is het tennisveld zo goed als klaar. "Maar de ondergrond moet zich nog enkele dagen zetten en we moeten nog een net en de belijning plaatsen", aldus nog de schepen. "Ik verwacht dat er vanaf volgend weekend op getennist kan worden en dit tot het einde van de werken aan de sport- en jeugdsite Koldam."





Na die werken zal de tennisclub over zes terreinen beschikken: drie indoor en drie outdoor. (RDK)