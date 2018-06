Terrein voor extra speelruimte naast Groene Dal moet gesaneerd worden 04 juni 2018

02u33 0 Hoeilaart Het perceel naast basisschool Het Groene Dal in Hoeilaart dat vanaf volgend schooljaar als extra speelruimte moet dienen, moet in de zomermaanden eerst nog gesaneerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er heel wat vuil in de grond zit.

Eind deze maand wordt de gemeente eigenaar van een perceel naast Het Groene Dal. De gemeente bereikte namelijk een akkoord met een buur die een stuk van zijn grond wil verkopen voor de uitbreiding van de speelplaats. De school hoopte het terrein in de zomermaanden door ouders, leerkrachten en leerlingen te laten inrichten, maar dat zal niet lukken.





Onverantwoord

"Na een plaatsbezoek blijkt immers dat er heel wat vuil onder de grond zit", zegt burgemeester Tim Vandenput (Open Vld). "Zo troffen we betonresten, oude serreputten en mogelijk zelfs glas aan. Het zou dan ook niet verantwoord zijn om het terrein door ouders te laten bewerken. Daarom zullen we een gespecialiseerde aannemer inschakelen."





Opening uitgesteld

Door de onverwachte vuiligheid onder de grond zal de opening van de speelplaats mogelijk pas begin oktober en niet zoals eerst gepland begin september plaatsvinden. De gemeente moet ook extra budget vrijmaken om de werken te laten uitvoeren. "Al hadden we hier wel al wat rekening mee gehouden", aldus nog Vandenput. "De grond werd goedkoper aangekocht dan het perceel dat we voor de Sint-Clemensschool verwierven omdat we wisten dat er mogelijk vuil aanwezig was." (RDK)