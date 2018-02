Te veel sluipverkeer in Oostrand OVERHEID PAKT VERKEERSDRUKTE AAN IN DRUIVENGEMEENTES FREYA DE COSTER

23 februari 2018

De Vlaamse Overheid maakt samen met de druivenstreek komaf met de verkeersdrukte in de Oostrand. Vier verwaarloosde mobiliteitsprojecten, waaronder het Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt worden eindelijk uit het slop gehaald en aangepakt. "Onze lokale wegen worden reeds vroeg in de ochtend overspoeld door te snel sluipverkeer. Het wordt tijd om deze problemen eindelijk aan te pakken", klinkt het bij de gemeentes.





De druivenstreek wordt te vaak geteisterd door sluipverkeer. Bestuurders die de immense files op de autosnelweg ontwijken zoeken hun weg door de kleine binnenwegen van de plaatselijke gemeentes. Al in 2006 toonde een streefbeeldstudie aan dat enkele pijnpunten hieraan aan de oorzaak lagen. Meer bepaald aan het Leonardkruispunt, het Vierarmenkruispunt, het kruispunt met de Ring in Groenendaal en het project Brabandtlaan aan de E411 in Jezus-Eik raakt het verkeer in de strop.





Concrete perspectieven

Hoewel na de studie beloofd werd om deze mobiliteitsproblemen te verbeteren, bleven de projecten liggen en vergaarden de voorbije tien jaar stof. De gemeentes Overijse, Tervuren, Hoeilaart, Huldenberg zijn het uitstel beu en klopten aan bij de minister van Mobiliteit Ben Weyts om deze knelpunten eindelijk weg te werken. "Onze regio heeft nood aan concrete perspectieven, want vandaag staat het verkeer te vaak stil op de hoofdwegen. De lokale wegen worden reeds vroeg in de ochtend overspoeld door te snel sluipverkeer", zegt schepen van Mobiliteit Marc Vanderlinden uit Hoeilaart. "Vlaanderen moet de doorstroming aan de knelpunten van onder andere het Vierarmenkruispunt en het Leonardkruispunt verbeteren", vult ook bevoegd schepen van Tervuren Mark Van Roy aan.





"Met de gemeenten Overijse, Hoeilaart en Tervuren vragen we al geruime tijd bij Vlaanderen voor structurele oplossingen, ook in de Oostrand." Minister Weyts gaf gehoor aan de eisen. Hij belooft 5 miljoen euro vrij te maken om de vier knelpunten aan te pakken. "Ik neem mijn verantwoordelijkheid om de mooie plannen uit de sfeerbeeldstudie van onder het stof te halen", zegt Weyts. "Ik maak 5 miljoen euro vrij om nieuw leven te blazen in de 4 projecten die het grootste positieve effect zullen hebben op het verkeer in de Oostrand". In een eerste fase voert De Werkvennootschap een studie uit om de situatie te analyseren. Zodra die resultaten geeft, kunnen de eigenlijke werken van start. Wanneer dat gebeurt, is nog niet zeker.





Quick wins

In de tussentijd ondernemen de vier gemeentes ook zelf actie. Zij zetten lokale initiatieven op poten om het sluipverkeer te bestrijden. "Geprangd tussen Brussel, Leuven en Zaventem heeft Tervuren al jaren te lijden onder het sluipverkeer. Daar proberen we nu een oplossing voor te zoeken. Zo zullen we spitslichten invoeren op de Overijsesteenweg, een route die nu heel wat sluipverkeer vanaf de E411 richting RO en E40 stuurt", aldus Van Roy. Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer zal op kortere termijn al een aantal kleinere ingrepen doorvoeren, om de verkeersleefbaarheid al ietwat te verbeteren.





Deze 'quick wins' zijn samen goed voor nog eens een kleine 3 miljoen euro. Concreet gaat het om de verlenging van de oprit in Hoeilaart richting Waterloo, wat 300.000 euro zal kosten. Ook de opbraak van de parking renbaan (75.000 euro) staat op het programma, alsook het plaatsen van geluidsschermen in Jezus-Eik (2,5 miljoen euro).