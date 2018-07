Te koop: villa van stripheld Nero MARC SLEEN TEKENDE 217 ALBUMS IN VILLA 'LE CLÔS FLEURI' DIMITRI BERLANGER ROBBY DIERICKX DIETER LIZEN

18 juli 2018

02u31 1 Hoeilaart Nero-fans met voldoende spaarcenten, kunnen zelf eigenaar worden van een stukje stripgeschiedenis. De woning van Marc Sleen, de geestelijke vader van de stripheld, staat te koop. Van de slaapkamer tot het bureau: elk hoekje van de villa ademt Nero. Vraagprijs: 695.000 euro.

Marc Sleen overleed twee jaar geleden op 94-jarige leeftijd. De geest van de vader van stripheld Nero waart nog rond in de modernistische villa uit 1930 in Hoeilaart. Toch heeft weduwe Catharina Kochuyt beslist om villa 'Le Clôs Fleuri' - waar de wafelgeur als het ware nog rondhangt - van de hand te doen. "Je moet eens een beslissing te nemen. Het huis en de tuin zijn te groot voor mij om nog te onderhouden. Ik heb het emotioneel nog steeds zeer zwaar en mis Marc nog elke dag."





Het huis herbergt nog veel herinneringen en verwijzingen naar Nero. "Maar er is ook al veel verdwenen. Zijn tekenatelier, bureau, boeken en schilderijen zijn allemaal verhuisd naar het Nero-museum in Brussel. Zijn ziel en hart zijn terug naar de plek waar het allemaal begonnen is. Nero woont nu terug in de Zandstraat. De cirkel is mooi rond."





De Hortensialaan in Hoeilaart blijft wel de spirituele thuis van Nero. Sleen bedacht er liefst 217 scenario's en albums. "Marc heeft deze unieke woning zelf gevonden en gekocht. Het was een oase van rust en stilte en dat maakte het voor hem tot een inspiratiebron voor zijn werk. Marc was een natuurmens en had een passie voor het modernistische ontwerp van het pand."





Midden in Zoniënwoud

De villa dateert uit de jaren 1930. De oorspronkelijke opdrachtgever zou een bouwkundige zijn met een koloniaal verleden. Historisch kaartmateriaal uit de 18de en 19de eeuw laat duidelijk zien dat de omgeving in die periode nog volledig deel uitmaakte van het Zoniënwoud, een plek waar Sleen graag wandelde. De wijk, momenteel tussen de spoorlijn en het Zoniënwoud, werd verkaveld tijdens het interbellum en groeide uit tot een residentiële wijk.





De verkoop gebeurt via Architectenwoning, een makelaar die zich specialiseert in villa's met een hoge esthetische of sentimentele waarde. "Ik zou het zelf niet aankunnen om overstelpt te worden met vragen." Catharina rekent er op dat de koper een Nero-liefhebber is. "Dat zou fijn zijn. Sowieso verwacht ik van kandidaat-kopers dat ze het huis en de tuin in ere houden. De verwijzingen naar Nero worden alleszins niet weggehaald." Prijskaartje: 695.000 euro.