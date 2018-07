Subsidies voor kinderopvang 25 juli 2018

02u32 0

Nieuwe en bestaande Hoeilaartse crèches komen voor subsidiëring in aanmerking. De Vlaamse regering maakt namelijk voor de tweede keer dit jaar extra middelen vrij om te voldoen aan de toenemende vraag naar kinderopvang.





Wie in Hoeilaart start met een crèche en daarbij tarieven hanteert die rekening houden met het inkomen van de ouders, kan momenteel rekenen op een subsidie van Kind & Gezin. Ook wie al groepsopvang organiseert en nu overschakelt op dergelijke 'inkomenstarieven', kan een subsidie krijgen. Een groepsopvang of crèche is een grotere opvang met minstens negen opvangplaatsen en meerdere kinderbegeleiders. Aanvragen moeten voor 10 september ingediend worden bij Kind & Gezin én gemeld worden aan het gemeentebestuur dat voor 30 september een advies bezorgd aan Kind & Gezin. Deze instantie zal vervolgens ten vroegste eind november beslissen over het toekennen van de subsidies. Meer info bij de dienst Welzijn. (DBS)