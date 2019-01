Studie toekomst oostelijk deel Brusselse ring: mening omwonenden gevraagd Robby Dierickx

11 januari 2019

12u53 7 Hoeilaart De Werkvennootschap vraagt omwonenden van het oostelijk deel van de Brusselse ring – voornamelijk inwoners van Overijse en Hoeilaart – kenbaar te maken welke problemen of gevaarlijke situaties zij ervaren door het drukke verkeer op en rond de ring. Op basis daarvan wordt een studie over de toekomst van het oostelijk deel ervan opgesteld.

Binnen enkele jaren wordt het noordelijk deel van de Brusselse ring – tussen de knooppunten Groot-Bijgaarden en Sint-Stevens-Woluwe – onder handen genomen, maar ook het oostelijk deel van de snelweg is verouderd en de huidige verkeersstromen verlopen er maar moeizaam tijdens de spits. Dat zorgt regelmatig voor sluipverkeer in de woonwijken van Hoeilaart en Overijse. En dus denkt De Werkvennootschap ook aan een vernieuwing van dat deel van de ring. Er zal daarbij niet alleen gekeken worden naar het verbeteren van de weginfrastructuur, maar ook naar het verhogen van de veiligheid rond de kruispunten en de leefbaarheid in de omgeving.

De Werkvennootschap doet hiervoor een beroep op de bewoners van de omliggende gemeenten. Zo wil de organisatie weten welke problemen of onveilige situaties zij ervaren en wat ze graag anders zouden willen zien. Daarom wordt een online enquête gelanceerd op www.ringoost.be. Op 5 februari om 19 uur wordt bovendien een gespreksavond georganiseerd in gemeenschapscentrum De Bosuil in Jezus-Eik. Inschrijven hiervoor is aangewezen via werkenaandering.be/denk-mee.