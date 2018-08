Studenten kunnen blokken in lokalen GC Felix Sohie 08 augustus 2018

Studenten met examens in de tweede zittijd kunnen vanaf maandag tot 31 augustus in alle rust blokken in de lokalen van gemeenschapscentrum Felix Sohie. Er is gratis wifi aanwezig en in een ontspanningsruimte kunnen ze even pauzeren en genieten van een stukje fruit, dat aangeboden wordt door de gemeente. Verder zullen er enkele tijdschriften en gezelschapsspelletjes liggen, en zullen ze ook tafelvoetbal kunnen spelen. Tijdens de middag kunnen ze op vertoon van hun studentenkaart van tien procent korting genieten bij enkele plaatselijke horecazaken. De deelnemende zaken zullen in het bloklokaal ophangen.Het studeerlokaal is elke week van maandag tot en met vrijdag open tussen 8 en 16 uur. Alleen op 15 augustus blijven de deuren dicht. (RDK)





